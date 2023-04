SERGIO BERNI SE COMPARÓ CON FERNANDO BÁEZ SOSA

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sorprendió con desafortunadas declaraciones sobre su estado físico que le permitió "no haber terminado" como el joven asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020 por rugbiers. La frase en cuestión fue: "Si no hubiera tenido la fortaleza propia de mi actividad, de mi previda, seguramente era muy probable que hubiera podido terminar como (Fernando) Báez Sosa, por suerte las cosas no terminaron así".

Sergio Berni, en una entrevista radial brindada a Radio Perfil, consideró superado ese episodio en el que recibió una serie de golpes durante una protesta de colectiveros, realizada el lunes 3 de abril, en protesta por el asesinato de un chofer de la línea 620 durante un robo en Virrey del Pino, partido de La Matanza.

"Fue un ataque en patota, cobarde y la magnitud de los golpes pudieron haber terminado de forma trágica", aseguró Berni en declaraciones a Radio Perfil. El ministro volvió a definirse como un funcionario que está todo el día en la calle, que no se esconde atrás de un escritorio ni por redes sociales y advirtió que fue la misma gente quien lo convocó al Puente Pueyrredón.

Y también apuntó contra el gobierno porteño: "Cuando hay problemas en la Ciudad me convocan a mí. Hay una disociación entre lo que le pasa a la gente y gran parte de la política. Los pocos que estamos todo el día en la calle sabemos que estas cosas pueden pasar y que cuando pasan hay que enfrentarlas".

Berni sostuvo que el pasado miércoles mantuvo una reunión con dirigentes de la UTA, quienes repudiaron a los violentos y señaló que los delegados de los choferes se disculparon por lo sucedido, con lo cual consideró al episodio como un incidente superado.