ACAMPÓ AFUERA DE LA CASA DE MESSI, EL SALIO Y LO INVITO A CENAR

Lionel Messi sorprendió a un fanático y le cambió la vida para siempre, quien acampó afuera de su casa. El astro argentino se quedó con la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el fanatismo de la gente por el "10" fue aún mayor. Juan Polcan viajó a París y estuvo durante diez horas en la puerta del hogar del capitán de la Selección Argentina, a la espera de un milagro. Como podía ocurrir, la "Pulga" le abrió la puerta. En diálogo con Infobae, el fanático contó cómo vivió ese momento.

"Yo averigüé todo antes de viajar. Un montón de gente me habló para saber la dirección, pero por respeto no la voy a decir. Yo busqué en Internet, pero literalmente no hay rastro. Pude conseguirla con un peluquero que lo fue a visitar y vive en París. Tampoco me dijo exacto, pero me indicó más o menos dónde era. Cuando llegué a las 8 de la mañana a la zona tardé como 45 minutos en encontrarla", comenzó diciendo Juan.

Luego, este también dijo: "La espera fue por amor, por las ganas que tenía de conocerlo. Sólo desayuné un capuchino en el hostel en el que me estaba quedando a la mañana y nada más en el día hasta las 9 de la noche que regresé. La gente pasaba, me miraba y sospechaban que algo de Messi tenía que ser por la camiseta. Me senté a esperar a las 9 de la mañana cuando vi que se fue a entrenar. Al principio estaba solo y cerca del mediodía se sumó otro chico que venía a traerle un cuadro que estaba increíble".