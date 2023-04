VIDAL Y MACRI CONTRA LARRETA TRAS SU ANUNCIO DE LAS ELECCIONES CONCURRENTES

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció las Elecciones concurrentes, diferenciándose de Mauricio Macri, quien el domingo había criticado los posibles cambios en el sistema electoral.

“Tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta seis veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios. Y lo vamos a hacer con boleta única electrónica”, explicó Larreta.

Maria Eugenia Vidal escribió en su cuenta oficial de Twitter: “El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”.

Ante este comentario, Mauricio Macri se sumó a Vidal y escribió: “Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión”.