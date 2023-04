EBRIO AL VOLANTE ATROPELLÓ A UNA OFICIAL Y LE CAUSÓ MUERTE CEREBRAL

El doctor Martín Alejandro Flores Perazzone, del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Salta (CUCAI) dialogó con el programa UnNuevoDía por la FM 90.9 sobre la donación de órganos.

El médico compartió la importancia de manejar la información correcta a la hora de hablar de la ablación de órganos desde lo que es la Ley Justina.

El proyecto de ley se conoce como “Ley Justina” en homenaje a Justina Lo Cane, la chica de 12 años que falleció el 22 de noviembre de 2017 a la espera de un corazón. El 26 de julio de 2018 su nombre se convirtió en justicia para miles de personas que ahora podrán recibir una donación. La ley 27.447, reglamentada este enero, dispone que “toda persona mayor de 18 años” es donante de órganos o tejidos salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario.

"Cuando la persona puso que no quiere ser donante entonces directamente el procedimiento se descarta y se entrega el cuerpo a los familiares. Si puso que sí, entonces, largamos todo el procedimiento que corresponde a la donación en sí", compartió el doctor, ante la desinformación que ha circulado durante las últimas horas tras el accidente que dejó a la oficial Fátima Cardozo con muerte cerebral.

"Si el paciente no dijo si sí o no, se aplica la ley. El paciente que está con muerte encefálica diagnosticada, que quiere decir que su cerebro ya no funciona pero su cuerpo sigue en latiendo. Es un procedimiento que tiene que ser rápido. El tiempo no es desde el accidente sino desde el diagnostico de la muerte encefálica", continuó el profesional.

En tanto, si bien se esperaba la mejor noticia para los familiares de la víctima, el doctor descartó en la entrevista una posible una mejora. "Lamentablemente ya no hay intervención".

"El cuerpo ya no recibe ordenes de su cerebro y legalmente para la ley es muerte", explicó.

"Esa mujer estaba cumpliendo con su trabajo, tuvo un accidente, por lo tanto hay intervención judicial. No solo hay que fijarse si es donante o no, sino también esperar una orden de que yo pueda intervenir en el cuerpo", sostuvo Perazzone, haciendo hincapié una vez más sobre la desinformación de las últimas horas en donde se sostuvo que la familia aceptó en la noche de ayer la donación de órganos y que hoy se realizaría todo el operativo.