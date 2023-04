MURCIÉLAGOS: RECOMENDACIONES PARA EXCLUÍRLOS SIN DAÑARLOS

Los murciélagos desempeñan un rol ecológico muy importante, son polinizadores, controladores de plagas de insectos y pequeños vertebrados. También desarrollan un importante papel en la dispersión de semillas.

Especialistas de Ambiente de la Provincia explicaron que en muchos casos los murciélagos utilizan construcciones como refugio y a veces esto da lugar a conflictos con las personas, agregaron que la llegada del otoño es propicia para aplicar algunos mecanismos de alejamiento de esos refugios.

En primer lugar se recomienda no manipular los animales ya que la fauna silvestre puede ser fuente de distintas zoonosis y en este caso en particular, como muchos otros mamíferos, podría contagiar rabia en caso de morder a una persona o mascota.

No utilizar sustancias tóxicas, humo, luces o aparatos ultrasónicos. Estos métodos pueden perturbar momentáneamente a los animales, pero pasado el efecto pueden volver a instalarse en el refugio, de modo que nos son soluciones efectivas. El uso de sustancias tóxicas puede dañar a las personas, los animales y al ambiente e incluso agravar el problema ya que los individuos intoxicados caerán al suelo quedando al alcance de personas o mascotas.

Así, los especialistas sostienen que la forma más efectiva de excluirlos es instalar mecanismos de salida unidireccional del refugio, para que los ejemplares puedan salir pero no volver a ingresar a las estructuras. Las salidas deben permanecer activas durante al menos 10 días, hasta que quede vacío, una vez logrado, se deben cerrar los ingresos para evitar ser colonizado nuevamente.

Con el avance del otoño y la disminución de las temperaturas, los animales tienden a abandonar el lugar por sus propios medios puesto que en muchos casos se trata de especies migratorias.

Finalmente explicaron que en caso de no haber podido solucionar el problema en estos meses, es viable intentarlo entre octubre y noviembre cuando los animales vuelven a estar activos, o han regresado de la migración estacional. Y aún no ocurrieron las primeras pariciones, de modo que en el refugio sólo hay adultos y no hembras con crías.

En todos los casos para que la solución sea definitiva es fundamental, una vez realizada la exclusión, reparar las instalaciones de manera que los animales no encuentren condiciones favorables para volver a instalarse.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación