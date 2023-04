CRISTINA KIRCHNER SE REFIRIÓ POR PRIMERA VEZ AL CRIMEN DEL COLECTIVERO

La Vicepresidenta se refirió por primera vez al crimen del chofer de la línea 620 y a la agresión contra Sergio Berni. Expresó: “Tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió”.

Cristina Kirchner se refirió públicamente por primera vez al crimen de Pedro Barrientos, el colectivero que murió tras ser baleado cuando estaba manejando una unidad de la línea 620, en La Matanza, provincia de Buenos Aires.

La Vicepresidenta criticó el operativo para detener a los compañeros del chofer que agredieron a Sergio Berni, pero luego realizó una comparación entre el asesinato de Barrientos y el atentado en su contra en septiembre del 2022.

“Alguien me escribe… textual: ‘Al copito que quiso matar a cfk lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a berni (sic)’. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió”, publicó la ex presidenta en sus redes sociales.

La principal referente del kirchnerismo se refirió por primera vez al crimen ocurrido el lunes 3 de abril, que generó una enorme repercusión por el hecho en sí y por los disturbios que se desataron luego. Ese día, en la avenida General Paz, a la altura de la ruta 3, el titular del área de seguridad bonaerense fue repelido a golpes y pedradas de la protesta que realizaban los choferes por el asesinato de Barrientos, ocurrido horas antes.

En la publicación reflejada en su cuenta de Twitter, Cristina Kirchner cuestionó en los mismos términos a la fuerza metropolitana como a la bonaerense por la manera en la que se llevaron detenido a uno de los acusados por el ataque al ministro.

“¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?”, planteó la vicepresidenta.

En el primer fragmento de su publicación, CFK trazó un paralelismo con la agresión que sufrió ella el 1° de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel se acercó entre una muchedumbre que la esperaba en la puerta de su casa en el barrio porteño de Recoleta, le apuntó con un arma de fuego y gatilló a escasos centímetros de su rostro. “Yo tuve la suerte de que la bala no salió”, señaló Cristina Kirchner en la comparación.

Tal referencia parece en línea con las insinuaciones que habían realizado horas después del crimen del colectivero el propio Sergio Berni y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quienes sugirieron que no se trató de un hecho de inseguridad ordinario si no de un episodio con un posible trasfondo político. “Fue un hecho muy raro”, dijo Berni.

En ese sector del kirchnerismo advierten que hubo un despliegue atípico para considerar que fue simplemente uno más de los tantos robos que se producen en esa zona del conurbano bonaerense.

Esa hipótesis que el entorno de la vicepresidenta echó a rodar y que ahora ella misma parece refrendar en sus redes sociales, fue cuestionada por familiares y allegados de Pedro Barrientos, la víctima del caso.