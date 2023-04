JEY MAMMON DE FUE DEL PAÍS TRAS LA DENUNCIA DE LUCAS BENVENUTO

El exconductor de La Peña del Morfi, Jey Mammon, se fue del país esta noche con rumbo a España, según reportó el programa LAM, que conduce Ángel de Brito. “Necesito relajar la cabeza”, le dijo a un móvil de ese programa el conductor. Jey Mammon fue denunciado por haber presuntamente abusado de Benvenuto cuando éste era menor.,

Tras las fuertes acusaciones en su contra, emitió un comunicado en las redes sociales. Luego, el actor compartió un video en las redes sociales donde habló por primera vez. “Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida”. Con esa frase arrancó Jey Mammon el extenso video que publicó en su cuenta de Instagram. Esta fue su primera publicación tras el descargo que hizo días atrás, donde se refirió a “un episodio falso en gran parte de su contenido”.

En las nuevas imágenes que compartió, se lo pudo ver sentado frente a la cámara y, entre lágrimas, aseguró: “Por la razón de los niveles de angustia que estoy viviendo, no los experimenté nunca, lo que estoy sintiendo, no sabía que se podía sentir. No sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí”.