"CHICHO" MAZZONE CANDIDATO LUEGO DE CUMPLIR UNA CONDENA

Juan Rosario Mazzone, ex intendente de El Bordo, fue condenado en febrero del año 2017 a la pena de tres años de prisión condicional por corrupción de menores.

Las fotos de "Chicho" posando desnudo en zunga con menores de edad, por aquel entonces ocuparon las primeras planas de los periódicos y rápidamente el tema se convirtió en un escándalo nacional. Mazzone fue destituido del municipio tras la condena.

Mazzone se anotó para participar como candidato a intendente por la ciudad de El Bordo, por la lista "Con esfuerzo se puede" para estas elecciones del 14 de mayo. La postulación fue impugnada en un primer momento y luego el Tribunal Electoral las desestimó y lo habilitó a participar.

De los informes requeridos al Tribunal de Impugnación y al Tribunal de Juicio se desprende que Juan Rosario Mazzone efectivamente, cuenta con un antecedente condenatorio no obstante lo cual, la fecha de la sentencia (17/02/2017) y aún su ratificación por el tribunal revisor (16/09/2019), impiden la aplicación de la Ley 8275, encontrándose cumplido el plazo de condena.

"Las consideraciones efectuadas respecto de la calidad ética o moral de una persona no pueden ser evaluadas por este Tribunal para impedir su postulación, en el sentido de que no es posible crear requisitos o impedimentos para el ejercicio de los derechos políticos que la ley no prevé ni la Constitución autoriza", concluyó Finquelstein.