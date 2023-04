GRAN ESTAFA TELEFÓNICA EN NOMBRE DE "SORTEO SAMSUNG ANIVERSARIO 51"

De acuerdo a esta estafa, el ganador obtendría un Samsung Galaxy s22 plus ultra + un bono plus con el monto de $50.000 en efectivo.

El supuesto beneficiario en una primera instancia fue notificado vía whatsapp, junto a vídeos que "avalaban" este sorteo, con personas que afirmaban haber recibido el premio.

Posteriormente recibió un llamado desde un número privado, en la conversación esta persona realiza interrogantes y procede a delinear los pasos a seguir para obtener el beneficio.

A lo largo del diálogo, busca acceder a cuentas, datos, hasta le pidió a la persona que acceda a la aplicación "TeamViewer", bajo la excusa que es un escudo bancario, lo que es totalmente falso. Cuando esta última se utiliza para controlar en remoto ordenadores y móviles ubicados en cualquier parte del mundo y usarlos como si estuvieras allí mismo. Luego solicitaba pasar el número de Id, para tomar el control y continuar con la estafa. Al negarse la persona, cambia el tono pero continúa con su propósito.

Finalmente intenta por otro medio a través de "Brubank", pide a la persona acceder a "opción prestataria", a lo cual le informa que sale "tu línea de crédito no fue aprobada". Esta persona expresa: " NO TENES SOPORTE TÉCNICO, que no tiene para recibir el monto de los 50.000 pesos, TE LO PERDISTE, SEGURAMENTE SE LO GANARÁ OTRA PERSONA QUE REALMENTE LE HAGA FALTA".

Con estas últimas palabras quedó al descubierto la gran estafa ...