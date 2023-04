HOY 3 DE ABRIL SE CONMEMORA EL DÍA DEL TRABAJOR DOMÉSTICO

El lunes 3 de abril se conmemora en la Argentina el Día de las Trabajadoras en Casas Particulares. Se trata de una jornada no laborable a nivel nacional sin pérdida de la remuneración, pero quienes asistan a trabajar les deberán pagar el doble.

Este día fue fijado así por la Resolución 3/15 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTP), y se trata de un día no laborable a nivel nacional, sin pérdida de remuneración. En caso de trabajar se paga doble, según se aclaró oficialmente.

El Grupos Unidas Podemos Lograrlo de Trabajadoras de Casa Particular Argentina compartió un video en donde hace hincapié en la importancia de este día "al recordar que el trabajador doméstico no es una ayuda, sino un trabajo sostenemos la información de que la trabajadores de casa particular le corresponden los mismos derechos laborales que a los demás trabajadores".