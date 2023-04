EL ABOGADO DE LUCAS BENVENUTO CRITICÓ LAS DECLARACIONES DE JEY MAMMÓN

Refiriéndose al ex conductor dijo que “cada vez que hace algún comunicado va acomodando la versión”. “Al principio decía que era mentira -la denuncia de Lucas en su contra- y ahora dice que no lo va a tildar de mentiroso”, argumentó Moral.

“Lucas siempre dijo la verdad. Podría haber acomodado la versión para evitar la prescripción, pero no lo hizo. Dijo la verdad, como y cuando se dieron los hechos”, comentó el abogado de la víctima a TN.



Ante los dichos del ex conductor de Morfi (Telefe) sobre que había mantenido relación con Benvenuto cuando tenía 16 años y no 14, como había denunciado el joven, el abogado se mostró intransigente: “Busca una situación para minimizar el impacto. Además, muchos naturalizan el abuso a un menor. Es bastante aberrante”, expresó.

En cuanto a una posible reapertura de la causa, confesó que no lo recomendaría por el estado psicológico de Lucas. “La causa ya esta cerrada, no se puede abrir. No se le puede juzgar dos veces por un mismo hecho. Lucas tuvo dos intentos de suicidio, no sea cosa que terminemos agravando sus condiciones personales y que corra riesgo su vida nuevamente”.