LOMBARDI QUIERE DIRIGIR BOCA Y ESPERA EL LLAMADO DE RIQUELME PARA INICIAR

"La gente en la calle me grita 'Agarra Boca Caruso'. Y yo obvio que me animaría", expresó en una entrevista en radio La Red el experimentado DT de 61 años.

El Xeneize está atravesando un complicado momento lleno de incertidumbre y de espera tras la decisión de Román Riquelme al echar a Hugo Ibarra.

Todo tipo de nombres han sonado durante la semana para convertirse en el entrenador de Boca Juniors, entre Ricardo Caruso Lombardi, quien sostuvo que los hinchas no paran de pedirle que se asuma la dirección técnica del equipo.

"Si con 30 años de carrera de técnico no aprendí a dirigir me tendría que dedicar a otra cosa", compartió y agregó: "Boca necesita un técnico con espalda” y "en el fútbol argentino el técnico últimamente no es respetado. Creo que por eso buscan a alguien con nombre".

En lo que el ex técnico de San Lorenzo, Racing, Argentinos Juniors, Arsenal, Sarmiento, Tigre Y Huracán (entre otros) espera la llamada de Riquelme, lazó su formación de 11 para el equipo, por lo que muchos sostienen que hay un verdadero compromiso por parte de Lombardi para sumarse al equipo.