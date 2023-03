EL SERVICIO PENITENCIARIO LLAMA A CONCURSO PARA DOCENTES DE DISTINTAS CÁTEDRAS

La Dirección General del Servicio Penitenciario de Salta informa que se llama a concurso abierto y público para docentes interesados en cubrir horas cátedras correspondientes al plan de estudios de la carrera de nivel Superior no Universitaria de “Técnico Superior en Criminología con orientación en Seguridad y Tratamiento Penitenciario” de la Escuela Cadetes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta.

Asignaturas a cubrir de Primer, Segundo y Tercer Año

Primer año: Organización y Legislación Penitenciaria I; Técnica Penitenciaria I; Introducción al Derecho; Comunicación y Expresión I; Criminalística y Criminología; Antropología Armas y Tiro (Promocional); Educación Física; Defensa Personal (Promocional); Organización y Legislación Penitenciaria II; Penología.

Segundo año: Técnica Penitenciaria II; Criminología ; Derecho Penal II; Historia del Pensamiento Contemporáneo; Medicina Legal; Geopolítica; Administración Pública; Penitenciaria I; Psicología Evolutiva; Armas y Tiro; Educación Física; Defensa Personal (Promocional); Seguridad Penitenciaria I; Armas y Tiro.

Tercer año: Práctica Sumarial; Psicología Institucional; Seguridad Penitenciaria II; Administración Pública Penitenciaria II; Instituciones del Derecho Privado; Relaciones Humanas y Públicas; Criminología II Educación Física; Defensa Personal (Promocional); Práctica Penitenciaria (Promocional); Tratamiento y Rehabilitación del Interno; Inteligencia Penitenciaria; Organización Industrial Penitenciaria.



Requisitos generales:

Contar con título habilitante para la asignatura que se inscriba.

Tener antecedentes docentes.

Presentar currículum vitae completo.

Presentar propuesta pedagógica.

Situación del postulante a inscripción

No haber sido pasible de la sanción de suspensión, no ostentar al momento de su inscripción más de (10) diez días de arresto.

Presentar declaración jurada de horas, no debiendo superar las cincuenta (50) horas reloj como empleado público.

El título y analítico deberá presentarse autenticado por ante escribano público.

Lugar, día y horarios de la inscripción: Escuela de Cadetes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, sito en Ruta Provincial 26 km 6 ½ Finca Santa Teresita, Paraje La Isla, Departamento de Cerrillos. Los días 15 y 16 de marzo de 8 a 19 horas. Entrevistas personales: el 17 de marzo de 2023.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación