BUSCAN A UNA JOVEN DESAPARECIDA DESDE EL SÁBADO

La joven de 22 años falta a su hogar en Barrio Democracia desde el día sábado desde las 17 horas. Antes de salir de su casa le avisó a su mamá que iba a comprar un regalo de cumpleaños pero hasta el momento no regresó.

Los familiares de Aldana Ibarraran se encuentran desesperados por la larga ausencia de la joven. Comentaron a TodoSaltaNoticias que siempre que salía de su hogar mantenía comunicación con su madre para evitar las preocupaciones.

Sin embargo, esta vez Aldana no envió ningún mensaje y tampoco los ha respondido. Los últimos mensajes no llegaron a la joven por lo que pareciera no tener señal. En tanto, sus hermanas decidieron recorrer los lugares que frecuentaba pero no tuvieron una respuesta positiva.

El día que salió de su casa llevaba puesta una calza, zapatillas y un top (remera) gris, llevaba además un bolso negro. Aldana tiene el cabello largo y castaño, mide aproximadamente 1.60 m.

Su madre pidió colaboración para dar con el paradero de la joven, comentó además que la situación es muy extraña porque ella jamás dejaría a su hija de seis años de edad.