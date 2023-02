UN JOVEN FUE GOLPEADO POR SU EX PAREJA Y NO QUISIERON TOMARLE LA DENUNCIA

Juan quiso denunciar un hecho de violencia doméstica por parte de su ex pareja pero no quisieron tomar la denuncia. El joven decidió hacer un descargo por las redes sociales tras la situación, contando como fue agredido por la mujer a ladrillazos.

El joven de Orán, expresó en su publicación lo desprotegidos que se sienten muchos hombres que son víctimas de una mujer. Cuando él fue a realizar la denuncia en la fiscalía, la única respuesta que obtuvo fue que "ellos no intervienen en el caso de un hombre golpeado y que no pueden hacer nada".

Además manifestó: "¿Les van a creer solo a las mujeres?. No todas son santa e indefensas a mí me tocó una loca, alguien que no vive ni me deja vivir, por favor pido sean más rígidos no se lleven por dichos porque algunas pueden decir miles de cosas que no son ciertas y uno se come varios meses o hasta años por algo que no hizo, yo la sigo peleando para que esto no quede así para que se haga justicia por favor".

Se puede observar en la imagen que posteó junto a su descargo y pedido de justicia la lesión que le causó su ex pareja con un ladrillo. "Me dejó hematomas y lesiones cortantes".