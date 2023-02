DEJARON EN LA CALLE A UNA MUJER CON SUS HIJOS Y NECESITA UNA RESPUESTA URGENTE

La semana pasada desalojaron del barrio Los Paraísos a una mujer que tiene hijos a cargo, el problema es que los terrenos en esa zona no tienen escritura, son fiscales y se los dieron a personas con necesidad habitacional, la mamá necesita con urgencia una respuesta para su situación porque no quiere perder a sus hijos.

Afuera del IPV se encuentra el Polo Obrero manifestándose por el derecho a la vivienda, "que el estado se haga cargo de la construcción en los lotes sociales entregados por el IPV" .

"Necesito que me den una respuesta, ayer me dijeron que haga de nuevo el formulario para inscribirme de nuevo. Yo no tengo un domicilio estable, no puedo presentar un certificado de residencia".

Mencionó que desarrollo social la presiona, "me dicen que me van a quitar a mis hijos, si o si tengo que acceder a un alquiler de tres meses porque sino me los van a mandar a un hogar".

"Yo tengo un solo riñón y soy hipertensa, soy peluquera a domicilio, me parece injusto que me llamen de infancia amenazándome que me van a quitar a mis hijos. Todo lo que hago es por mis hijos, de los tres meses que me dieron yo no puedo sostener un alquiler es mucho para mi".