ALBERTO FERNÁNDEZ SE RFIRIÓ A LA CONVOCATORIA A UNA MESA ELECTORAL DEL FRENTE DE TODOS

El Presidente se refirió a la convocatoria a una mesa electoral del Frente de Todos, pero evitó referirse a la interna dentro del oficialismo: no descartó ser candidato y, tampoco, presentarse a una PASO.

El presidente Alberto Fernández habló de la convocatoria a una mesa política del Partido Justicialista para diseñar la estrategia electoral del Frente de Todos de cara a los comicios de 2023. No descartó ser candidato ni presentarse a las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Mi mayor problema es que alguno de los canallas que destruyeron el país vuelvan a presidir la Argentina", sentenció.

"En la mesa vamos a discutir cómo va a ser la estrategia para la elección, cómo resolver las cuestiones internas, cómo resolver el problema de las PASO", explicó, en una entrevista con Urbana Play FM.

Respecto a su candidatura a la reelección, no descartó la posibilidad de presentarse. "Mi mayor problema no es que Alberto Fernández vuelva a ser presidente. Mi mayor problema es que alguno de los canallas que destruyeron el país vuelvan a presidir la Argentina. Después, si el mejor candidato que tiene el Frente de Todos se llama Alberto Fernández o no es secundario", aseguró.

El Presidente destacó la idea de realizar internas en la coalición gobernante. "Hay compañeros que tienen otras ideas", sostuvo.

"En el año 40 de la democracia lo que más quiero es profundizar la democracia", indicó, ante el planteo de que no es común que un presidente vaya a internas con un ministro. "Argentina tiene un historial de personalismos que yo no quiero imponer", subrayó.