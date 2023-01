AGUAS DEL NORTE DIO INICIO AL PROGRAMA "CONTROL DE DERROCHE Y USO RACIONAL DEL AGUA"

Así lo anunció la empresa, para que desde este lunes 23 de enero, conforme a lo establecido mediante una resolución regulatoria, cuadrillas de la compañía, se recorrerán los barrios de las localidades para verificar el cumplimiento del uso responsable del recurso.

El comunicado describe lo siguiente:

"Se trata de una iniciativa que tiene por objetivo no sólo controlar y evitar el desperdicio, sino también enseñar y concientizar a la comunidad sobre el cuidado del agua.

Se considera derroche el riego con manguera de calles no pavimentadas (el riego de calles pavimentadas está prohibido todo el año) y jardines, el lavado de autos y veredas, el llenado de piletas y cualquier uso no responsable del agua potable.

De esta manera, entre las 8 y las 22 hs. no está permitida ninguna actividad de derroche, no obstante, al estar en emergencia hídrica, la sugerencia es cuidar el recurso también en el horario que no está contemplado en el marco regulatorio.

Mientras tanto, continuamos con el intensivo e inédito plan de recambio de cañerías que se puso en marcha el año pasado para dar una solución de fondo al grave problema de las pérdidas tanto visibles como no visibles que afectan a la distribución del recurso. Asimismo, se implementó un plan de pronta respuesta para la detección y reparación de las pérdidas en calzadas y aceras que se informan diariamente.

Buscamos construir una actitud responsable y solidaria por parte de los usuarios del servicio, teniendo en cuenta la grave situación climática y la sequía que atraviesan la provincia y gran parte del país".