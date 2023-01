INDIGNANTE: UNA EMBARAZADA DIO A LUZ AFUERA DEL HOSPITAL PAPA FRANCISCO

Una noche de terror se vivió anoche en el Hospital Papa Francisco cuando un hombre se acercó a pedir por favor que llamen a una ambulancia para su esposa embarazada que se encontraba en trabajo de parto, no quisieron atenderla, rompió bolsa y su bebé cayó.

Una noche de terror se vivió en el Hospital Papa Francisco cuando un hombre se acercó a pedir por favor que llamen a una ambulancia para su esposa embarazada que se encontraba en trabajo de parto, no quisieron atenderla, rompió bolsa y su bebé cayó.

Personal del hospital le respondieron al hombre que llame al 911 o que se retire y se dirija al Hospital Materno Infantil. Se quedó un rato en el lugar para parar un taxi o remis que los acerque al Hospital Público Materno Infantil y una vecina, quien grabó la situación, se ofreció gentilmente a llevarlos pero no llegaron a salir ya que la mujer rompió bolsa y el bebé se cayó al piso.

Todo Salta Noticias pudo entrevistar Sergio Flores, marido de la mujer que tuvo a su bebé afuera del Hospital Papa Francisco, y relató todo lo que sucedió anoche:

Esto sucedió cerca de las 22:00 horas cuando "a mi mujer le dolía mucho el estómago, llegamos en moto y avisé que estábamos llegando para que nos atiendan pero una mujer quien forma parte del personal del hospital dijo que no había personal".

Fue en este momento cuando les dijeron que llamen al 911 o que se pidan un remis y se retiren al Hospital Materno Infantil por lo que Sergio tomó una decisión y le dijo a su mujer que podían ir en su moto pero ella ya no aguantaba más el dolor para poder montar la motocicleta y retirarse de ese lugar, necesita atención de manera urgente ya que se encontraba en término para la llegada de su bebé.

"Yo quería parar un remis porque mi mujer no aguantaba más el dolor para ir en moto, una mujer se ofreció a llevarnos y en ese momento mi mujer me dijo que le temblaban las piernas, no aguantaba más y rompió bolsa, fue en ese preciso momento cuando sentí algo en mis piernas, miré y era la bebé que había caído".

Después de vivir este momento de indignación la beba se encuentra en buen estado y está recibiendo atención en el Hospital Materno Infantil.

"Mi beba está en neonatología, los médicos dijeron que está bien pero por el golpe está en neonatología para controlarla".