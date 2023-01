SIGUEN LAS NOMINACIONES PARA ARGENTINA 1985

Luego de su reciente triunfo en los Globos de Oro “Argentina, 1985”, de Santiago Mitre con Ricardo Darín y Peter Lanzani, quedo seleccionada en la categoría Mejor Película Extranjera en la próxima edición de los Premios BAFTA.

La película de Mitre, la más vista en el año del cine nacional, está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo -interpretados por Darín y Lanzani, respectivamente-, que en 1985 llevaron adelante el juicio a las juntas de la última dictadura militar.

"Argentina, 1985" competirá por el galardón a la Mejor Película de habla no inglesa con "Sin novedad en el frente" (Alemania), de Edward Berger; "Decision to Leave" (Corea del Sur), de Park Chan-wook; "Corsage" (Austria) de Marie Kreutzer y "The Quiet Girl" (Irlanda) de Colm Bairéad.

La película de Santiago Mitre es la candidata nacional a los premios Oscar y también representará al país en los Premios Goya. Viene de realizar un amplio recorrido de festivales internacionales desde su estreno en la última edición del Festival de Venecia, como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en donde se alzó con Premio del Público, el Festival de Cine del BFI de Londres y el Festival Internacional de Cine Río, entre otros.