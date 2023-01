AVATAR 2 SE MANTIENE COMO LA NÚMERO UNO EN TAQUILLA

Avatar: El Camino del Agua (93%) está en boca de todos ahora mismo, incluso varias semanas después de haberse estrenado en las salas de cine. James Cameron regresa para confirmar que todavía posee el toque necesario para dar forma a un éxito de gran impacto en Hollywood, logrando escalar en la lista de películas con mayores recaudaciones en la historia de la industria. A través de medios como Variety se reporta que The Way of Water se mantuvo en el puesto número uno de taquilla por cuarto fin de semana consecutivo.

El camino del agua nos presenta la vida de Jake Sully varios años después. Se ha establecido por entero en Pandora y ha formado una familia con Neytiri. Jamás regresó a la Tierra y vive libre como el jefe de su clan. Pero las cosas cambian y los humanos vuelven al planeta varios años después con objetivos de destrucción. Jake y los suyos se ven obligados a escapar y abandonar todo lo que conocen; pero no saben que consigo arrastrarán una ola de violencia que no se detendrá hasta encontrarlos.

Esté último fin de semana, Avatar: El camino del agua recaudó US$45 millones en la taquilla local (Estados Unidos y Canadá), lo cual representa un caída del 33% en comparación con la tercera semana, no obstante, se mantiene como la número uno de la taquilla global y da un total de US$1.708 mil millones. James Cameron logra ser el director con tres películas en la lista de las más lucrativas de todos los tiempos, incluyendo a Titanic (88%) y Avatar (83%).