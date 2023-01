PELUQUERO CORTA EL CABELLOS GRATIS A NIÑOS SÍNDROME DE DOWN

Ahora 05 de enero de 2023 Por Constanza Valdez

Se trata de Roberto Alderete de "CIPRIANO PELUQUERIA", quien realizo una promesa a la Virgen de Urkupiña y de ahora en adelante cortará el cabello a los niños con síndrome de down. No solamente lo hará por el día de Reyes Magos, sino que esta iniciativa no tiene fin.