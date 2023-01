JUICIO DEL CRIMEN BÁEZ SOSA: DECLARARÁN AL MENOS 15 PERSONAS

El abogado Fernando Burlando, uno de los letrados de la familia de Fernando Báez Sosa, el joven que fue asesinado en Villa Gesell en enero de 2020, habló después del primer día del juicio por el crimen; y adelantó que este martes se esper que al menos 15 personas presten declaración.

"Es una jornada muy importante. Son muchos testimonios. Vamos a ver los tiempos que vamos a tener porque están convocados no menos de 15 mañana", adelantó en diálogo con el medio C5N.

Luego, advirtió que el crimen de Báez Sosa fue planificado teniendo en cuenta el material de la investigación: "En los lineamientos hablo de coautoría y hablo de un hecho practicado de manada donde hay un plan. El plan es emboscar para matar. Lo emboscan, lo matan con una agresividad tal que en menos de un minuto Fernando estaba sin vida y luego huyen".

También, expresó que los padres de Fernando están conmocionados por el asesinato a su hijo. "Los padres tienen una mochila muy grande que les provoca un dolor muy intenso en el día a día", señaló.

Burlando describió la importancia de que los padres estén presentes en el juicio al manifestar: "Para aquellas personas que pierden en situaciones de estas características familiares, llegar a la Justicia y que la Justicia escuche no calma el dolor pero por lo menos es una respuesta, es algo que están esperando desde hace mucho tiempo y lo noté".

Además, profundizó acerca de cómo se encontró la madre de Fernando. "A Graciela la vi con otra cara, desahogada, traía una angustia muy grande y por lo menos aminoró", describió en medio de la multitud que se acercó para seguir de cerca el juicio.

En tanto, profundizó en cómo estaban los acusados por el crimen en la primera jornada del juicio al manifestar que "la definición exacta de los acusados es de frialdad. No les importa nada. Es algo muy raro. Cuando recibimos la declaración de Graciela, en la sala el único que no esgrimió lágrimas fui yo, no sé por qué, creo que porque estaba interrogándola".

Por último, detalló en que mientras se desarrollaba el inicio del juicio había una "tensión tremenda". Agregó que por la declaración de los padres de Báez Sosa, incluso "los familiares de los acusados estaban conmocionados y rotos".