SITEPSA NO FIRMARÁ EL CIERRE DE PARITARIAS 2022 Y DENUNCIA IRREGULARIDADES

Desde SITEPSa compartieron un comunicado en el que sostuvieron su decisión de no avalar ni firmar el cierre de paritarias del ciclo lectivo 2022 hasta tener una respuesta a su pedido.

Victoria Cervera, secretaria general de SiTEPSa, confirmó en TodoSaltaNoticias que no se firmará hasta que no se haya incorporado el mes de enero y febrero. "Mientras no se incorpore por lo menos el mes de febrero que significa para los docentes el piso de calculo para las paritarias 2023", dijo.

"Si no hay incremento por el mes de febrero no firmamos el decreto 2022", recalcó, y detalló parte del trabajo realizado durante el año: "Hemos trabajado en varios proyectos, uno de ellos es la modificación de Junta Calificadora de Méritos y Disciplinas. Hace 14 años que veníamos trabajando, pero las indefiniciones del gobierno hacen que todos estos procesos que consideramos un logro, estén en indeficiones. Aun no se han dado la toma de posesión a los miembros de junta".

SiTEPSa comunica a los /las docentes que no avala ni firmará el cierre de paritarias 2022 por considerar que el Gobierno Provincial NO INCORPORÓ el mes de Enero en el acuerdo, contradiciéndose con la Paritaria Nacional, que sí definió un porcentaje de Actualización por inflación para el primer mes de 2023.

Como es de conocimiento de los docentes, el mes de Enero sirve de base de cálculo de los aumentos de todo el año, por lo que no actualizar en este cierre de paritarias significa que en realidad la Paritaria 2023 se basará en el sueldo de enero/23 que será EL MISMO QUE EL DE DICIEMBRE de este año.

SiTEPSa no puede avalar esta maniobra de la provincia para no actualizar el salario docente en el marco de la Paritaria Nacional y aunque ha sido informado por las autoridades educativas que otros gremios ya firmaron el cierre de esta paritaria en esos términos, SOSTIENE la firme defensa de los trabajadores de la educación de la provincia y COMUNICA a los docentes que mantendrá el sindicato en ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN hasta el inicio de las actividades educativas en el mes de febrero/23, que consistirá en la realización de reuniones y asambleas en las escuelas y colegios de la provincia para iniciar un PLAN DE LUCHA para el Periodo Lectivo 2023.