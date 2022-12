ESTE JUEVES FINALIZA EL PROGRAMA AHORA 30

Con el Ahora 10 se pueden financiar celulares hasta en 10 cuotas fijas, con una tasa anual del 48%. Los fabricantes de electrónicos se comprometieron, además, a mantener los precios fijos por 90 días, es decir, hasta el próximo 15 de marzo. Sobre este acuerdo, el Gobierno decidió este jueves subir a $400.000 el tope máximo para las compras de teléfonos celulares contemplados en el programa.

Los modelos confirmados son 83 y los precios van desde los $30.000 a los $400.000. Con esta tasa de interés del 48%, el ticket real se incrementa un 27%. Así, por cada $100.000 la compra será de casi $127.000.

Los celulares disponibles, marca por marca:

-Alcatel (8 modelos o formatos): 3H, 3H PLUS, 3H Plus Space Gray (dos versiones), 5H, 5H PLUS y 5H Plus Space Gray (dos versiones).

-Motorola (15 modelos o formatos): Moto E20 (dos versiones), Moto E40 (dos versiones), Moto G41 (dos versiones), Moto G52 (dos versiones), Moto G82 5G (dos versiones), Motorola Edge 30 (dos versiones) y Motorola Edge 30 Pro (tres versiones).

-Noblex (2 modelos o formatos): 91A50PLUS y 91A60PLUS.

-Philco (2 modelos o formatos): 91P510 y 91P610.

-Samsung (19 modelos o formatos): Galaxy A03 (tres versiones), Galaxy A03s, Galaxy A13 (dos versiones), Galaxy M13 Galaxy, A22 5G Galaxy, M23 Galaxy, A53 Galaxy, A52s Galaxy S21 FE (dos versiones), Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Flip 3 y Galaxy Z Flip 4 (dos versiones).

TCL (25 modelos o formatos): TCL L7+ (cuatro versiones), TCL 20B (cuatro versiones), 405 (32GB) (dos versiones), 408 40SE 128 GB (dos versiones), 305 (tres versiones), 305i (tres versiones), 30E (tres versiones), 30SE (tres versiones)

-ZTE (12 modelos o formatos), ZTE BLADE A5 PLUS, ZTE BLADE A5 2020-B (tres versiones), ZTE A52 (dos versiones), ZTE A7030 (dos versiones), ZTE 8030 (dos versiones) y ZTE 8045 (dos versiones).

Qué se puede comprar con Ahora 12

El programa Ahora 12 continuará vigente hasta junio de 2023 y reincorporó nuevos productos, tal como lo anunció la Secretaría de Comercio una semana atrás.

El Ahora 12 permite comprar en 3, 6, 10, 12, 18 y 24 cuotas fijas con la tarjeta de crédito, todos los días de la semana. Las tasas directas del programa se calcularán a partir de la Tasa Nominal Anual equivalente al 85% de la tasa de plazos fijos que establezca el Banco Central, para las imposiciones a 30 días, de hasta $10 millones. Bajo este plan se pueden comprar los siguientes rubros:

-Teléfonos Celulares

-Electrodomésticos

-Indumentaria y calzado

-Muebles

-Materiales y maquinaria de construcción

-Motos, repuestos y talleres de automotores

-Libros y artículos de librería

-Juguetes

-Bicicletas

Anteojos y lentes de contacto

-Artefactos de iluminación

-Perfumería

-Turismo

-Equipamiento médico

-Instrumentos musicales

-Balnearios

-Gimnasios

-Servicios educativos

-Servicios de cuidado personal

-Servicios de reparaciones

-Servicios de instalación de alarmas

-Servicios de organización de eventos y exposiciones comerciales

-Elementos durables de cocina

-Kit para la conexión domiciliaria de agua y cloacas

-Servicios funerarios

-Espectáculos y Eventos culturales