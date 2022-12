EL PADRE DE GASTÓN SANZ PIDE UNA VEZ MÁS QUE LO AYUDEN A ENCONTRAR A SU HIJO

El joven de 32 años desapareció el pasado 20 de febrero del corriente año en la zona de Lesser, su padre desde un principio trató de dar con su paradero pero a 10 meses de su ausencia y pese a las largas e intensas búsquedas, Gastón todavía no aparece.

Andrés, el padre de Gastón Sanz ofreció una importante recompensa, estuvo al tanto del trabajo de la policía local y nacional pero nada de eso fue suficiente, su hijo no regresó.

"Dejé de buscar a mi hijo porque no sé dónde más buscar. En estos momentos la búsqueda está en cero. No tenemos ninguna pista de él, hace un mes que nadie nos llama", compartió con desánimo al medio ConCriterioSalta.

“En este tiempo de fiestas se torna triste la situación de no tenerlo. Le pido a la gente que, si ven a algo que me avisen, eso sería un mínimo de esperanza”, volvió a pedir con grandes deseos de volver a ver a Gastón.

Y aclaró: “Yo no dejé de buscarlo porque me rendí, sino porque ya no sé dónde más buscar, pero si alguien me da alguna pista yo agarro mis cosas y salgo a buscarlo”.