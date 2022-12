EL PRESIDENTE ASEGURÓ NO SENTIRSE OFENDIDO PORQUE LA SELECCIÓN NO VISITÓ CASA ROSADA

Alberto Fernández expresó: "No importa no haberlos recibido en la Casa Rosada, ellos estaban cansados y los respeto".

El presidente Alberto Fernández aseguró que "no se siente ofendido" porque los jugadores de la Selección Argentina no hayan visitado la Casa Rosada y dijo que que "siempre" abogó por separar al fútbol de la política. "Estoy muy feliz de cómo salieron las cosas, y no estoy ofendido con nadie", remarcó.

"Ninguno me ofendió, no me siento tocado ni agredido por lo que pasó", sostuvo en declaraciones a Radio Con Vos. “Todo transcurrió en orden y con alegría, pero en un momento la caravana no pudo seguir por cantidad de gente. Seguro el presidente de la AFA (chiqui Tapia) quería que sea más extenso, pero era muy difícil en las condiciones que había ayer en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. No califico, ni descalifico a nadie”, justificó al referirse a la extracción de los futbolistas con helicópteros de la autopista Dellepiane, a poco de ingresa a la Ciudad.

“Si no llegaron a la Autopista 25 de Mayo para saludar a la gente en la 9 de Julio, puede ser una frustración de la AFA”, indicó.

Sobre si tenía conocimiento de la versión que algunos jugadores no quisieron ir a la Casa Rosada, dijo: “No, y tampoco me preocupa”, aunque lamentó ser el único Presidente que no recibió a los campeones mundiales. “Puede ser, pero es parte de la decisión que siempre tomé de no mezclar la política con el fútbol, porque cada vez que se metió, arruinó al fútbol. Siempre dije que no y no creo que esa política haya sido tan mala. No sé la causa por la que no vinieron, me dijeron que fue por que no podían llegar. Si es cierto que soy el único presidente que no recibió a un equipo campeón del mundo, pero soy el único que ganó la Copa América, la Copa con Italia y la del Mundo”.

El jefe de Estado reveló que no tuvo contacto con nadie de la Selección, ni buscó tenerlo.“No hablé con el técnico, ni nadie. El Papu Gómez escribió un mensaje muy cariñoso en Instagram y le agradezco. Vienen de 45 días de concentración, lo que más quieren es descansar y estar con su gente. Yo quería que vieran la alegría del pueblo y se reconfortante con el cariño y el reconcomiendo del pueblo, y estoy conforme con eso. Eso es una alegría. Ya habrá tiempo para hablar con ellos, hay que dejar de pensar en nosotros, y pensar en ellos, la Selección no es mía, ni de la oposición, es de todos. Como cuando se habla del Papa, no es de nadie, es todos”.