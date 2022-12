HINCHAS RECLAMAN ENTRADAS PARA LA FINAL ARGENTINA-FRANCIA

Horas de tensión se vivieron en Qatar antes del partido entre la Selección argentina y Francia por la final del Mundial 2022. Todo se inició este jueves cuando unos 400 hinchas argentinos reclamaron por el precio de las entradas, ya que no se consiguen a precios oficiales y son increíbles los valores que se manejan con la reventa a pocos días del partido de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Los hinchas que viven la pasión en Qatar quedaron furiosos al enterarse que cada entrada se está vendiendo en hasta los 6 mil dólares. De inmediato hicieron las quejas en redes sociales y la protesta llegó a los medios.

Desde C5N.com hablaron con Natalia Macchiaroli, una de las voceras de los reclamos que se instaló desde primera hora de la mañana en el Jaasim Tower Hotel, donde se alojan directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para pedir explicaciones por los valores en momentos de pasión albiceleste.

“Hablé con Emilio Vázquez, quien me dijo que AFA no vende entradas. También hablé con el hijo del Chiqui Tapia que me respondió que le iba a avisar al padre porque no estaba enterado de la situación pero que no le escriba más, por eso espero a ver si me responden”, reveló Natalia al sitio web. "Pedimos a AFA el precio oficial, estamos esperando respuestas y vamos a volver hasta que nos respondan", agregó la hincha que portaba una bandera que decía "Chiqui Tapia porfa queremos entrar".

Se trata de los argentinos que vienen siguiendo paso a paso el camino de Lionel Messi y todo el equipo que se instaló en la final del Mundial Qatar 2022 y enfrentará a Francia por la Copa. En su reclamo a la AFA, consideran que los hinchas fueron los que le pusieron “color al Mundial”, y que ahora tienen que ayudarlos “para que la fiesta sea completa”. Con esas frases, los promotores del banderazo se manifestaron en el flyer de la convocatoria mundial.

“Estuvimos en el hotel desde las 7 de la mañana, reclamando y pidiendo explicaciones de por qué no conseguíamos precios oficiales. Y además fuimos a las 9 a la oficina de la AFA en la FIFA, y no nos atendió nadie. De AFA no vino nadie”, expresó la mujer sobre la situación que se tornó caótica con el correr de las horas ya que estuvieron más de 7 horas pidiendo explicaciones y hablando con los medios desde Qatar.

En su reclamo, los apasionados del fútbol afirmaron que hay una “especulación con la pasión de los argentinos” y hasta afirmaron que había “una listita dando vuelta por Whatsapp en contacto con AFA con 1.700 anotados para conseguir entradas”.

Se quejaron de la reventa “desde 3 mil dólares" cuando los precios oficiales son de 700, 1.000 y 1.700 dólares.

¿Qué reclamaron a la AFA? La intervención en el tema. “No queremos que nos regalen nada, sólo conseguir el precio oficial” como lo venían haciendo hasta ahora con cada partido de la Selección argentina.

La convocatoria en el Jaasim Tower Hotel se hizo a través de WhatsApp, ya que los argentinos y argentinas que viajaron hicieron buenas relaciones en cada partido, en los banderazos realizados, en restaurantes y calles donde lucieron sus camisetas celestes y blancas.