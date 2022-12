LA MADRE DE LUCIO DUPUY DECLARÓ EN EL JUICIO

El juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado en noviembre del 2021, continuó este jueves en La Pampa con la declaración de la madre del menor. Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez llegaron al debate oral con prisión preventiva, acusadas por el homicidio del chico, que murió producto de los golpes, mordeduras y quemaduras y a quien también habrían sometido a un abuso sexual.

En su exposición ante los jueces del Tribunal de Santa Rosa, integrado por la jueza Alejandro Ongaro, y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, Espósito se negó a responder preguntas pero expuso su versión. Recordó que la mañana del hecho dejó a su hijo “con vida” al cuidado de su novia. Además señaló que al día de hoy sigue sin poder creer lo que le ocurrió.

“Cuando lo dejé en mi casa, me saludó, estaba con vida. Al día de hoy sigo sin poder creerlo. A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. Yo a Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio y dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad”, dijo la mujer en la última audiencia del juicio que ya lleva seis semanas desde el inicio.

Durante su testimonio, Pablo De Biasi -abogado defensor de la acusada- proyectó fotos y videos de ella junto a su hijo para mostrar cómo era su vida cotidiana. Al terminar su declaración, la imputada se negó a responder preguntas.