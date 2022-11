DÍA MUNDIAL DE LA VASECTOMÍA

Es una cirugía superficial, rápida y ambulatoria que se hace para evitar embarazos no deseados.

La vasectomía es un método permanente para evitar que se produzca un embarazo. Se hace a varones y personas con testículos mediante un corte pequeño y superficial. También es una práctica que se puede realizar con la modalidad sin bisturí.

Se trata de una intervención rápida y que se hace en centros de salud y hospitales preparados para llevarla a cabo. No es necesario que la persona quede internada. Puede volver el mismo día al lugar donde vive.

En la Argentina, el número de vasectomías realizadas se multiplicó por 12 entre los años 2015 y 2019, según el Ministerio de Salud de la Nación. Por cada hombre que se realiza una contracepción quirúrgica, hay 26 mujeres o personas gestantes que se sometieron a esta práctica. Sin embargo, se estima que la práctica de esta intervención sería mucho mayor porque habría un subregistro.

Asimismo, en la Argentina, antes de pasar por una vasectomía, se debe firmar un “consentimiento informado”. Es un proceso por el cual una persona recibe información sobre un tratamiento médico o una práctica de salud. Pero, además, pregunta lo que quiere saber y decide si acepta o no la práctica. Si se trata de una cirugía como la vasectomía, se debe firmar un documento. Aquí van las 5 consultas frecuentes sobre la vasectomía, según expertos en urología y andrología:

Cuando se hace una vasectomía, la persona recibe anestesia local en la zona de los testículos o anestesia general. Por lo tanto, no siente dolor. No necesita internación posterior en el hospital.

Al día siguiente, la persona puede ir a trabajar, ya que solo tendrá una molestia. Se pueden indicar dos analgésicos como preventivos después de la cirugía, señaló a Infobae el jefe de la Sección Andrología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires y del Centro Argentino de Urología (CAU), Mariano Cohen.

Cuatro días después de la vasectomía, la persona puede tener relaciones sexuales. La persona debería usar preservativo porque es el método para prevenir infecciones de transmisión sexual como el VIH. Haberse hecho la vasectomía no es un método de prevención de infecciones: solo es un método anticonceptivo.

Después del procedimiento, la persona podrá excitarse y eyacular al tener relaciones sexuales como antes. Su semen será igual, pero sin espermatozoides.

La vasectomía no afecta la salud en general, ni afecta la salud sexual. No afecta ni daña los testículos. Tampoco disminuye el deseo sexual. La erección tiene la misma firmeza y duración que antes. El aspecto del semen es el mismo, pero no tiene espermatozoides.