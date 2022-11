LIONEL SCALONI HABLÓ SOBRE LA LESIÓN DE LO CELSO

Las últimas horas para la selección argentina no fueron las más felices. La gran cantidad de lesionados encendió el tablero de alertas, pero hay un caso en especial que es el que causa más preocupación en estos momentos: la salud de Giovani Lo Celso. Mientras en España se preparan para realizar un estudio que será clave en el futuro inmediato del mediocampista, el entrenador de la Albiceleste habló sobre el caso. “Son cosas que podían suceder”, aclaró Lionel Scaloni.

“Estamos valorando cómo está la situación tanto de él como de otros jugadores. Lamentablemente podía pasar, son muchos partidos, el mes de octubre es bastante cargado. Esperamos noticias para ver qué decisión tomamos”, aclaró ante las cámaras de ESPN.

El oriundo de Pujato arribó a Argentina para encarar la recta final rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Las próximas dos semanas serán clave, ya que el 14 de noviembre es la fecha límite para presentar la nómina definitiva ante la FIFA con los 26 convocados: “Lo primero que le dije a él, y le digo a todo el mundo, es que la salud del jugador es lo primero. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea un riesgo normal. Todo lo que sea tomar un riesgo innecesario, sobre todo para la salud del jugador, de mi parte no lo voy a hacer. Primero está el equipo, eso no tengo ninguna duda. Y después pensamos en lo individual. Son chicos que han estado desde el primer día con nosotros. Eso es indudable que pesa. Lo sentimos. Pero al momento de tomar la decisión, la tomaremos pensando en el bien del equipo”, reflexionó.

“Son momentos para estar tranquilos, las cosas que pasen tenemos que afrontarlas y tomar decisiones en el momento que sea oportuno. Todavía estamos a tiempo de dar la lista. Veremos las respuestas de los chicos. No deja de ser una situación complicada”, aclaró.

Scaloni estará apenas unos días en el predio de Ezeiza, ya que el próximo domingo viajará a Europa para esperar a los citados. “No tenemos tiempo de preparar nada. Nos vamos el domingo, pero los jugadores no llegan hasta el día 14, o el 13 como muy temprano. El 16 jugamos un amistoso y el 22 debutamos... No hay tiempo de probar nada. Lo que se hizo hasta ahora creo que vale, seguir con esa idea, no modificar lo que se hizo. Lo más importante es que los chicos lleguen bien, en las mejores condiciones físicas porque tiempo de pruebas hay poco”.

Si bien había esperanzas de conseguir que los deportistas arriben antes al centro de entrenamiento con la complicidad de los clubes, el DT reconoció que es difícil que eso suceda: “No la veo. Cada uno jugará con su club hasta que pueda. Es muy difícil pedirle a los clubes que cedan a sus jugadores antes o no jueguen un partido porque la mayoría se juega algo. Lógicamente el que está con problemas es diferente, que quizás no juega por un problema en ese día o esa semana. Pero el que está sano es muy difícil que no juegue”.