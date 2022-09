FINALIZARON LAS ACTIVIDADES POR LA SEMANA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y CULTURA

Con más de 70 stands, alrededor de 60 charlas, talleres, conferencias, una feria editorial, la presentación de libros y la participación de aproximadamente 500 investigadores, docentes, artistas, estudiantes y becarios, la actividad llegó a su fin.

Las actividades se desarrollaron con normalidad a pesar de la lluvia en el interior del Cabildo Histórico cuando fue necesario. El cierre de la jornada fue alrededor de las 21:00 horas, con un show por parte de la Orquesta Sinfónica.

Por la celebración de los 50 años de la UNSa, durante el recital se pudo disfrutar de temas de The Beatles como Lady Madonna, Come Together, Blackbird, Here comes The Sun, All my loving, y Eleanor Rigby, entre otros.