SE DISPARÓ EL DÓLAR BLUE Y CERRÓ A $287

El dólar blue subió hoy diez pesos y cerró a $ 287 en la punta vendedora, un día después de la decisión del Banco Central de prohibir a los agroexportadores las operaciones con los tipos de cambio financiero en la bolsa de comercio.

La divisa paralela cerró a $283 en la punta compradora y la brecha cambiaria con el mayorista llegó al 97,7%, a punto de alcanzar otra vez el 100%.

El BCRA terminó la jornada con compras por unos US$ 180 millones en el mercado de cambios y en el mes acumula intervenciones por alrededor de US$ 2.538 millones.

Los analistas del mercado cambiario señalaron que la suba se debió a la decisión del BCRA de ajustar el cepo a productores de soja, que ya no pueden acceder al dólar MEP y CCL y que la medida no tiene razón de ser porque son divisas que no involucran reservas del BCRA.

Los tipos de cambio financieros bajaron levemente y el dólar Contado con Liquidación, operado con el Global 2030, cayó 0,5% a $302 y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se reduce al 108,7%.El MEP o dólar bolsa, también valuado con el Global 2030, bajó un 1% a $294 y el spread con el oficial se ubica en el 103,2%.

Ambas cotizaciones venían de registrar cuatro fuertes subas consecutivas y de tocar máximos en casi dos meses.

El dólar sin impuestos aumentó 10 centavos a $151,03 para la venta este martes, según el promedio que surge de los bancos del sistema financiero y en el Banco Nación trepó 50 centavos a $150,50.

El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos, avanzó 17 centavos a $249, el turista o tarjeta subió 17 centavos a $264,30 y el dólar mayorista, que regula el BCRA, ascendió 28 centavos a $144,65.