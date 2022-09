¿A QUÉ SE DEBE EL NUEVO AUMENTO DEL PAN?

Si todavía tenías dudas ahora podes empezar a dejarlas atrás y aceptar que sí, efectivamente el precio del pan vuelve a aumentar y eso sumaría un nuevo golpe al bolsillo de los salteños.

Así lo dijo Daniel Romano, Presidente de la cámara Industrial de Panaderos de Salta. El pan francés llegará a costar $360 mientras que las especialidades subirán entre un 5 y 10%.

"En cuanto a especialidades hemos dejado al criterio de cada colega que aumenten de acuerdo a cada producto, lugar en el que se encuentran y calidad", explicó Romano.

"Nosotros recibíamos harina subsidiada, no todos, pero si algunos. En los últimos dos meses subió casi un 18% la harina subsidiada. Estas últimas dos semanas subió un 10%. Así lo estipula el fideicomiso. La harina no subsidiada subió entre un 12% y 15%", remarcó el Presidente de la Cámara y explicó que mientras exista la inflación, no queda otra.