“NISMAN SE SUICIDÓ, ESPERO QUE EL FISCAL LUCIANI NO HAGA ALGO ASÍ"

El presidente Alberto Fernández brindó este miércoles 24 de agosto una extensa entrevista en TN donde volvió a defender a la vicepresidenta Cristina Kirchner. El mandatario también hizo referencia a Alberto Nisman en comparación con Luciani. Mariana Zuvic dijo que denunciarán a Alberto Fernández por instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso al Fiscal Luciani y amenaza a los jueces del Tribunal Oral Federal 2”.

En su primera entrevista tras el pedido de condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Alberto Fernández habló en A Dos Voces, por TN, con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Luego de analizar la situación judicial de la Vicepresidenta, habló sobre el fiscal Alberto Nisman, fallecido en 2015.

“Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo así”, expresó el Presidente.

“Al fiscal Luciani le regalaría algunos tratados de derecho penal. Lo escuché y me pareció de una debilidad jurídica asombrosa lo que dijo. Por mucho que grite Justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos”, señaló Fernández.

A su vez, remarcó: “Todavía aspiro a que la Justicia encause esta situación”. Las declaraciones se dieron en el marco de que la Corte Suprema pidió que se refuerce la seguridad sobre los jueces y fiscales de la causa Vialidad.

Sobre ese tema, continuó: “La que no quiere pensar en un indulto es Cristina. Yo siempre he dicho lo mismo, el indulto es una rémora de la monarquía”. “No tendríamos que estar hablando de un indulto porque no hay ninguna condena. Hay un proceso en marcha, no sabemos cómo va a resolver la Justicia, pero ya establecieron una condena mediática. No he pensado en un indulto porque aspiro a la justicia”, siguió.

El Presidente también respaldó la movilización que prepara el kirchnerismo para apoyar a su jefa política y descartó hechos de violencia. “No me preocupa que la gente salga a la calle. Creo que tenemos que generar una gran movilización para defender la democracia, los derechos humanos y la justicia independiente. A los peronistas nunca nos preocupó estar en las calles”, afirmó.