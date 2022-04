FALLECIÓ EL JOVEN ATROPELLADO POR EL CORREDOR 3

Se dio a conocer el fallecimiento del joven de 27 años atropellado por el corredor 3 el día jueves por la tarde justo en la rotonda para ingresar a la casa de Gobierno. Agustina la mujer del joven expresó su dolor, comentó que su pareja tuvo 3 paros cardíacos de los cuáles no se pudo recuperar, fue trasladado en código rojo pero ya era muy tarde, su cuerpo no resistió, tuvo una operación de cerebro porque no le pasaba oxígeno.

En el momento del accidente él salía del trabajo y se dirigía a su casa pero nunca llegó, a ella le avisaron a las cinco y media de la tarde, cuando fue al hospital San Bernardo pensó que se iba a recuperar pero no sucedió eso ya que al estar en código rojo y en estado inconsciente era muy difícil que eso suceda. Desde Saeta nadie se comunicó con la familia hasta el momento.