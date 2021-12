EL GOBIERNO DARÁ UN BONO DE FIN DE AÑO PARA JUBILADOS

El Gobierno nacional confirmó que entregará un bono antes de Navidad. Será para jubilados, pero por el momento no se informaron detalles respecto del monto y los plazos.

Hace exactamente una semana, en su ya tradicional conferencia de prensa de los jueves en Casa Rosada, la funcionaria había descartado la posibilidad de que se entregara un bono para jubilados. Sin embargo, horas más tarde la propia Raverta había desmentido esa afirmación y había dejado abierta la posibilidad de otorgarlo.

Una semana después, es Cerruti quien confirma que el Gobierno trabaja en la posibilidad de darles un plus económico a los jubilados, que este mes recibieron un aumento del 12,11% en sus haberes.

En otro pasaje de la conferencia, la portavoz de Presidencia insistió con que no habrá un ajuste. "Este Gobierno no vino a hacer ajustes, sino que viene a profundizar el crecimiento. No creemos en la teoría del derrame para cerrar la brecha de desigualdades".