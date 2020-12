“PEDIMOS QUE LOS DELINCUENTES PAGUEN”

La viuda de Paz que realizó con familiares y amigos un corte de calle para pedir justicia por la muerte de Faustino René Paz en manos de delincuentes pidió que las leyes cambien. “No puede ser que gente trabajadora pague así, que sea una estadística que murió uno más”.

“Él era el único ingreso que teníamos. En la familia queremos justicia para que no quede así. Siempre les decía a sus hijos que entreguen todo para que no les pase nada, pero a él no le pasó lo mismo tres. Tres delincuentes le quitaron la vida se podrían haber llevado la bicicleta y todo pero se llevaron la vida de el”, comento Mabel.

El pasado jueves 17 de diciembre delincuentes hirieron de muerte a Faustino René Paz para robarle la bicicleta.