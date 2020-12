ORQUESTAS Y COROS EN PEDIDO DE AUXILIO

Al inicio del comunicado, los trabajadores del programa recuerdan que "las Orquestas pertenecen a Políticas Socioeducativas de la Provincia de Salta y tienen una historia de once años ininterrumpidos en la provincia, pero este año han desaparecido por efecto del Covid-19, o bien este fue usado para desactivar el Programa a nivel gubernamental aprovechando el temor general de la sociedad".

Allí, denuncian que "os niños y jóvenes estudiantes no han sido contactados en todo el año por las autoridades “responsables”, como así tampoco el cuerpo docente de ninguna de las ocho Orquestas que hay en la provincia. Estos docentes han perdido su trabajo del año, no han recibido ayuda ninguna, su trabajo de los últimos once años no recibió agradecimiento alguno, y el nuevo gobierno provincial hizo como que nunca hubieran existido. Han sido víctimas de un total desamparo, agravado por la falta de información sobre el futuro del Programa".

En igual sentido, dejan claro que "los docentes tenían contratos renovables anualmente como proveedores de servicios (una forma de contrato en la que el estado no asume ninguna responsabilidad), lo que dio lugar a que el gobierno las desmantele por omisión, además de que las partidas presupuestarias provenían del Gobierno Nacional y eran administradas por la provincia, con lo cual siempre hubo un juego de echarse las culpas y las responsabilidades el uno al otro".