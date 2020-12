HORROR: JOVENCITA SALTEÑA FUÉ ATACADA POR UN HOMBRE A MEDIA CUADRA DE SU CASA

"Me arrastró hacia la vereda y me tiro al piso, me pego y colocaba su mano dentro de mi boca para que no pueda gritar", fueron las palabras que usó Belén para describir el lamentable hecho que le tocó vivir solo a media cuadra de llegar a su casa en la localidad de Rosario de Lerma.

Una joven salteña vivió momentos horrorosos el pasado sábado 26 de diciembre cuando regresaba a su hogar en la localidad de Rosario de Lerma, luego de una dura jornada laboral. La misma fué sorprendida por la espalda por un hombre quien intentó reducirla golpeándola y arrastrándolo hasta un canal de la zona.

"Gracias a Dios no soy una menos". Expresó.

EL DURO DESCARGO:

que me paso para que todas estén alerta!!!!El día de ayer Sábado entre las 21:50 Y las 22 volviendo del trabajo en la calle Esteban Echeverría A MEDIA CUADRA DE MI CASA, un hombre me agarró por la espalda colocando sus brazos sobre mi cuello y boca. Me arrastró hacia la vereda y me tiro al piso, me pego y colocaba su mano dentro de mi boca para que no pueda gritar y lo único que pude hacer fue morderlo. Cada vez me arrastraba mas hacía el canal, yo nunca deje de gritar.

Luche hasta que se levantó y se fue, por instinto también lo hice agarré mi mochila, mi paraguas y nose porque está gorra que logre quitarle; Y corrí gritando hasta llegar a mi casa donde me socorrio mi mamá, hermano y tío. Mi vecina en el momento llamo a la policía ya que pudo escuchar mis gritar cuando llegaba, fui a realizar la correspondiente denuncia y me hicieron lo exámenes médicos.

Cuando llegaba a casa volví al lugar donde ocurrió todo con mi familia para ver si por alguna casualidad no encontraba nada y lo único que encontré fue este barbijo que recordando lo ocurrido logre sacarselo y lo único que recuerdo de su rostro es que era blanco y tenía barba tipo candado. Este hombre me siguió desde la parada de colectivo que se encuentra en la Roque Sáenz Peña pasando el puente de Bella Vista.



Lo único que puedo decir de todo esto es que agradezco a Dios por haberme dado la fuerza para pelear por mi vida, por poder levantarme y llegar a los brazos de mi mamá, por no haber sido una menos.



Chicas porfavor cuidensen, no salgan solas. Yo nunca pensé que esto me iba a pasar pero me paso y hoy puedo contarlo. Terminó contando Belén.