LOS ABUELOS PODRÁN RECIBIR VISITAS EN NAVIDAD

Todo esto, cumpliendo los requisitos previos necesarios para garantizar que los contactos sean seguros y evitar la transmisión de Covid-19 dentro de cada establecimiento.

Algunos de los requisitos son:

No más de un integrante por visita, coordinando día y horario.

No se puede realizar visitas sin previo aviso.

El numero de visitas al día no deberá superar el 25% de la totalidad de los residentes.

El familiar o responsable afectivo deberá firmar una declaración jurada, manifestando que el mismo no constituye un caso de contacto estrecho, caso sospechoso o confirmado para la infección de Covid-19. Y que tampoco se encuentre cursando síntomas compartibles de dicha enfermedad.

Son buenas noticias en estas fiestas para las familias y las personas mayores que hace un año habían perdido o visto disminuido el contacto con sus seres queridos.