CONTINÚAN LOS ESCÁNDALOS CON FUNCIONARIOS, ESCRACHARON A UN DELEGADO DEL PAMI

Un nuevo escándalo envuelve a un funcionario del PAMI. El mismo fué denunciado públicamente por su ex mujer quien aseguró que hace más de 23 años no percibe la cuota alimentaria de parte del Sr. Daniel Delgado delegado del PAMI Cerrillos, con quien tiene dos hijos en común, uno de ellos con síndrome de down.

Raquel Vilte, ex esposa del Sr. Delgado expresó través de sus redes sociales la molestia por el incumplimiento del acuerdo pactado entre ambos donde se hace responsable de la cuota alimentaria de sus dos hijos de los cuales uno padece síndrome de down. También aseguró que hace más de 23 años no percibe dicha cuota y que nunca precisó de ayuda económica ya que se autosolventaba con su trabajo, aunque yace 4 años atrás se vió en la obligación de renunciar al mismo por un problema de salud de uno de sus hijos. Esto la imposibilitó e impulsó a reclamar el derecho de sus hijos de acceder a esta cuota alimentaria que el Delegado de PAMI Cerrillos el Sr. Delgado se niega a pasar.

La mujer también manifestó que hace más de 25 años que su familia prestó dinero al acusado el cual nunca le regresó.

Raquel expresó lo siguiente:

"¿Alguien lo conoce?se llama Daniel Delgado vive en barrio limache si lo ven diganlen q me pase la cuota de alimentos de" D"de 26 años de edad con sindrome de down q respete el acuerdo; en 23 años jamas lo moleste por dinero xq me lo ganaba trabajando , y hace 4 años atras q se enfermó D" y tuve q dejar de trabajar por su salud primero por sospechas de Un ACV q dio negativo hasta q le diagnosticaron AFASIA pasamos lade cain en ese tiempo ; le pedi ayuda economica , desde entonces q da mil vueltas , pretextos, escusas mentiras etc recurria la justicia y como es lenta, y la justicia social es veloz lo hago por este medio.ACLARANDO q no es despecho ; para nada solo un poco de justicia por mis hijos D de 26 y L de 23 años los dos hijos de este "no se como llamarlo xq ni tipo; ni mier , alcanzan para nombrarlo.TAMBIEN para recordarle q pasaron 25 años q mi PADRE LE PRESTO DINERO q nunca devolvio PARA MONTAR UN BOLICHE BAILABLE " FACTORY" EN LIBERTADOR GRAL SAN MARTIN, LEDESMA JUJUY en sociedad con un amigo , RECORDARLE q el dinero q hizo o gano en ese lugar, fue a costillas de mi padre si tuviera q devolver hoy ese dinero serian100mil pesos o mas, q si tiene un poco de dignidad lo

devolverá a corto plazo contando desde hoy.PARA LOS Q LO CONOCEN SE LOS PRESENTO ESTE ES EL VERDADERO DANIEL GUSTAVO DELGADO . GENTE. Finalizó.