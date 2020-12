FRANCISCO AGUILAR DEJA EL COE

El doctor Francisco Aguilar le comunico al gobernador Gustavo Saenz su alejamiento de la dirección del COE para dedicarse a su función medica en el hospital San Bernardo. "Me ha garantizado que si hay algún rebrote nos va a seguir acompañando", informo el gobernador en rueda de prensa.

"Ayer estuve reunido con el (Aguilar) va a dar un paso al costado en este tiempo pero le he pedido y me ha garantizado nos va a seguir acompañando. Un agradecido al doctor Aguilar y a su equipo. El Coe sigue lo que pasa es que hoy día no se necesita un medico al frente", indico Saenz.