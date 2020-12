PIDEN SER RECONOCIDOS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL

“Tenemos molestia de que el gobierno no tenga esa capacidad de tener dialogo para tener un buen puerto. Vamos a ir a cada hospital para llevar nuestra problemática mediante reuniones informativas” anuncio el referente de ATE.

Con respecto a los reclamos el dirigente gremial enumero: “reclamo original pase a planta permanente, bono de fin de año y apertura de paritarias”. Sobre paritarias dijo que el gobierno hizo una propuesta esperar acercándose al personal de pase a planta y liquidaciones. “Nos pidieron 90 días para darnos una solución lamentablemente las paritarias anteriores pedían 60 días. Como respuesta del gobierno recibieron la negativa con el argumento que no cuenta el gobierno con recursos económicos para bonos e incrementos salariales”.

El dirigente de Ate pidió reconocimiento al gobierno provincial “compañeros que perdieron la vida tienen que ser reconocidos por el gobierno provincial y que no queden en aplausos que con eso no vivimos. El riesgo que se vive en el hospital no se lo deseamos a nadie cada uno tiene su familia. Hay que ponerse en los zapatos de los trabajadores de salud y el gobierno tiene que hacer ese reconocimiento” finalizó Chuquisaca.