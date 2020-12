¿SOL PEREZ CON GANAS DE ENTRAR A LA POLITICA?

Recientemente, la conductora, periodista, modelo y estudiante de Abogacía volvió a referirse a este tema. Dijo que durante un tiempo cambió de parecer, pero que otra vez está interesada en involucrarse en la política. “No ahora, sino en un futuro”, aclaró en Nicole al mediodía, el programa conducido por Nicole Neumann. Lo cierto es que, según su percepción, actualmente reina una falta de “valores y educación” en la sociedad argentina: uno de los problemas contra los que le gustaría luchar desde un cargo público.

“Me parece que el país y todos nosotros necesitamos un cambio, y tiene que ver con la gente que quiera ocupar un cargo público sin tener en cuenta los beneficios económicos que eso conlleva. Me parece que ocupar un cargo político tiene que ver con cambiar la realidad argentina con planes que puedan ayudar -no hablo de planes de ayuda económica- y cambiar la realidad”, señaló Sol.

En ese sentido, manifestó su preocupación: “Hay gente que no puede salir de la situación en la que vive porque está sumamente olvidada en la sociedad, quedó afuera del sistema totalmente. Cada vez se ven más chicos robando, sin ningún tipo de respeto por la vida, pateando a todos en el piso, es tremendo. Se me pone la piel de gallina solamente de pensar lo que les estamos dejando a las generaciones futuras. No sé si quiero que mis hijos crezcan con esa violencia y esa forma de solucionar las cosas como si viviésemos en un estado animal, como si no existiesen las normas ni el respeto por el otro”.

Para la conductora de Canal 26 se han perdido “los valores y la educación, cosas que hacen a una sociedad”. Y agregó: “Siento que se está perdiendo el respeto por la vida del otro. Ahora solo sirve hacer lo que uno quiere. Confunden la libertad con respetar, que también es parte de la misma libertad, creo yo”.

“Para mí hay que empezar a cambiar en cuanto a lo público un montón de cosas que tienen que ver con lo económico, y van a quedar los que quieran cambiar nuestro país y la sociedad, y no los beneficios económicos que te llevan a ocupar un cargo público”, concluyó.

A raíz de sus declaraciones, Sol Pérez se convirtió en trending topic (tema más comentado) en Twitter a lo largo de gran parte del lunes. Después de leer algunos comentarios sobre sus dichos, se manifestó a través de su cuenta en la red social: “Estoy orgullosa de pensar así. Tengo 27 años y quiero cambiar el país, no ahora, no para el 2021, a futuro. Y para eso me preparo y estudio, no tuiteo cosas bardeando para buscar retuit. Besos”.

Más allá de sus intenciones en la política y el aspecto profesional, Sol Pérez también tiene planes en el sentido más personal. Tal como contó a Teleshow, le gustaría convertirse en madre junto a su pareja, Guido Mazzoni, en el 2022.

“Me encantaría ser mamá -aseguró-. El otro día estábamos hablando, porque justo vimos en la tele una familia que tenía cinco hijos, y yo le dije que me gustaría tener cinco, pero él me dice que quiere dos. Sabemos que si la relación sigue así, es un paso que vamos a terminar dando. Lo que pasa es que yo siento que todavía soy chica, quiero vivir otras cosas que con una criatura se complica, porque la vida te cambia, para bien obviamente, pero te cambia. Hoy te digo, si bien no es algo que se planifica tan puntual, que me gustaría ser madre en el 2022”.