"NO MORÍ PORQUE NO ERA MI DÍA" RELATÓ UNA MUJER QUE FUÉ BRUTALMENTE ATACADA POR UN PITBULL

El hecho se registró cerca de las 09 de la mañana del lunes en el interior del domicilio de la damnificada, en momentos que ella se disponía a regar sus plantas. En diálogo con La ventana info la víctima brindó detalles de lo sucedido: "El perro ingresó como otras veces a mi casa y me atacó estando yo de espaldas, me tiró al suelo y me mordió en varias partes del cuerpo pero mi brazo izquierdo se llevó la peor parte, ya que me provocó una herida tan profunda que casi me rompe una arteria, perdí mucha sangre - me dijo el médico - lo que pudo haber hecho que que me desangrara hasta morir pero hoy no fue mi día. No conforme con herirme a mí, al salir de mi domicilio el perro atacó también a otra chica que había llegado con la dueña del perro que le gritaba para que me suelte..." explicó Francisca Cury (59).

Cury - reconocida comerciante de la zona - explicó que su problema con el canino no es algo nuevo: "Mi calvario empezó hace un año y medio tal vez y fueron al menos 3 veces las que el animal me ataca sin motivo alguno, yo ya realice varias denuncias pero nadie hasta ahora me ayudó con algo concreto.." subrayó.

"Temo por mi integridad física y por mi vida, necesito que me ayuden, no puedo vivir presa en mi propia casa, ahora me salvé de milagro pero nose que pasará si me ataca de nuevo..." concluyó clamando justicia.

(Algunas imágenes pueden ser sensibles)

Fuente: la ventana info