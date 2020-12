LLEGARON A ESTADOS UNIDOS LAS PRIMERAS DOSIS DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19

En esta primera instancia, las vacunas en el estado llegarán solamente a cinco hospitales: el hospital general de Tampa, el AdventHealth de Orlando, UF Healt de Jacksonville y dos en el sur de la Florida, el Jackson Memorial de Miami y el Memorial Regional de Browards.

Por recomendación de los CDC (Centros para el Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés), las autoridades de Florida determinaron que sean los trabajadores del área de la salud y aquellas personas de la tercera edad internadas en asilos quienes reciban la vacuna primero. Para este último grupo, el estado dispuso equipos de paramédicos que visitarán las residencias con dosis de las vacunas. En varios casos, esos grupos estarán integrados por trabajadores de las dos principales cadenas de farmacias en Florida, CVS y Walgreens.

Cabe recordar que la FDA otorgó la autorización de emergencia a la vacuna de Pfizer para las personas de 16 años o mayores. El organismo gubernamental decidirá en una reunión independiente qué determinación tomar con respecto a los niños y adolescentes.

La vacuna será distribuida de manera gratuita para los residentes, ya que el gobierno federal se hará cargo de los gastos. No obstante, algunos centros de salud pueden cobrar un costo de colocación. Quienes tengan seguro podrán pedir que las compañías aseguradoras paguen ese costo, y quienes no cuenten con uno podrán pedir un reembolso a un fondo público federal que entrará en vigor en los próximos días. En una segunda etapa, que aún no tiene fecha determinada, tendrán prioridad trabajadores esenciales como maestros y bomberos. Luego llegará el momento para aquellos con enfermedades pre-existentes que los ponen en mayor riesgo si contraen COVID 19, y los adultos mayores de 65 años.

¿Cuándo podrán recibir la vacuna los habitantes de Florida que no pertenecen a grupos de riesgo?



Aún no hay fecha para el comienzo de las inoculaciones masivas, aunque varios expertos se atreven a decir que no será antes de abril de 2021, momento en el que se espera que varios laboratorios tengan aprobación para sus versiones de la vacuna.

Lo que sí se sabe es que una vez que esto ocurra, los hospitales ofrecerán las vacunas, inclusive en sus salas de emergencias. Eventualmente los centros de testeo dispuestos por diversas municipalidades y el estado de Florida se convertirían en centros de vacunación. Las farmacias y hasta los supermercados podrían ofrecer la vacuna. El modelo a seguir sería el que se utiliza cada año con la vacuna de la gripe, con la complicación extra que en este caso las dosis de la vacuna de Pfizer tienen que ser almacenadas a temperaturas inferiores a los 70 grados centígrados bajo cero, y la de Moderna -que podría ser la segunda en ser aprobada- requiere ser mantenida a -20 grados centígrados.