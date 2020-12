REABRIO EL BALNEARIO XAMENA

"Lo primero a tener en cuenta es realizar la reserva a través de la pagina web de la municipalidad de Salta", comenzó señalando el Administrador del Balneario Xamena. Ademas recomendó no circular por las adyacencias del predio sino ubicarse en las burbujas señalizadas. Otras medidas de seguridad a considerar: no se puede ingresar con vehículo al camping, esta prohibido usar los asadores y las duchas y los vestuarios no están habilitados.

El Balneario Xamena abrirá sus puertas de martes a domingos de 14 a 19 horas.