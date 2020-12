COPA LIBERTADORES: TODO LO QUE TENES QUE SABER DEL PARTIDO ENTRE INTER Y BOCA

El Xeneize arranca la serie de octavos visitando al Colorado en Porto Alegre. Agendate el horario, probables once y la TV para no perderte este partidazo copero.

Arranca la fase eliminatoria para Boca en la Copa Libertadores. Por el partido de ida de los octavos de final, que la semana pasada fue suspendido tras el fallecimiento de Diego Maradona, el Xeneize visita al Inter de Porto Alegre con el objetivo de rescatar un buen resultado de cara a la vuelta en la Bombonera el próximo miércoles 9 de diciembre.

¿A QUÉ HORA JUEGAN?

El Colorado recibe al equipo de Miguel Ángel Russo a partir de las 21:30 en el Estadio José Pinheiro Borda de la ciudad de Porto Alegre, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

¿POR DÓNDE LO PUEDO VER?

El partido será transmitido en vivo por la pantalla de ESPN. Como ya es costumbre, también lo vas a poder seguir acá, en Olé.

¿CÓMO LLEGA BOCA?

En el certamen continental, el Xeneize se mantiene invicto. Quedó primero en la fase de grupos, con 14 unidades obtenidas de las cuatro victorias y dos empates. Sin embargo, el sorteo no le fue muy favorable, ya que se medirá ante un histórico de Brasil, pero, de todas formas, Boca mantiene un mejor presente en lo futbolístico.

La impactante muerte de Maradona significó un golpe muy duro para el mundo del fútbol, en especial para el mundo Boca. Esta fue la razón por la cual este partido no fue disputado la semana pasada, ya que la Conmebol aceptó la petición por parte del equipo argentino.

Por el torneo local, la Copa Diego Armando Maradona, el plantel de Miguel Ángel Russo consiguió un triunfo más que necesario ante Newells por 2 a 0, de la mano de un Cardona encendido que convirtió ambos tantos. El Azul y Oro volvió a la cima de la zona 4 y le dedicó el triunfo a Dalma, la hija del Diez, que vio el partido desde el icónico palco y se emocionó por el homenaje hecho por los jugadores.

De cara al duelo contra Inter, el técnico argentino podrá contar con un Eduardo Salvio en mejor estado, ya que si el encuentro se hubiese jugado la semana pasada, quizás no llegaba. En cuanto a lo táctico, se especuló con que Russo pondría una línea de cinco, sacando a Soldano y colocando Zambrano en la zaga central, pero la presencia del Toto y el gran presente de Cardona cambiarían los planes.

¿Probable once de Boca? Un 4-2-3-1: Andrada; Buffarini, López, Izquierdoz, Fabra; Capaldo, Campuzano; Salvio, Cardona, Villa; Carlos Tevez.

¿CÓMO LLEGA INTER?

Las cosas no van bien en el equipo de Andrés D'Alessandro. El anuncio del argentino, que no seguirá formando parte de la institución en 2021, es tan solo uno de los tantos tragos amargos que tuvo la institución de Porto Alegre. Su técnico, Abel Braga, que reemplazó a Eduardo Coudet, se contagió de coronavirus, y si bien ya está recuperado, no encuentra el rumbo del equipo.

Además, los problemas fuera de la cancha se vieron reflejados en el rendimiento futbolístico. Quedó afuera de la Copa de Brasil ante un equipo de la segunda división y bajó de la punta del Brasileirao al cuarto lugar de la tabla, luego de dos empates y dos derrotas en los últimos encuentros ligueros.

¿Probable once del Inter? Un 4-2-3-1: Lomba; Goncalves, José Gabriel, Borges, Uendel; Edenilson, Dourado; Mauricio, Gustavo, Rocha; Galhardo.

FUENTE: OLÉ