"ES VIOLENTO DESCUBRIR QUE ALGUIEN ADULTERA TU IDENTIDAD"

La Presidente del Tribunal de Faltas Soledad Gramajo comento que alguien utilizo su firma y sellos para realizar la entrega de un vehículo que no correspondía. Se esta investigando sobre la autoria de los responsables luego de radicada la denuncia. Desde ahora el Tribunal de Faltas requerirá un libre deuda a los conductores que tramiten la licencia de conducir.

Gramajo contó "se dieron cuenta que las firmas no eran las que utilizamos habitualmente. Advertimos que no eran las firmas ni los sellos. Es delicado y violento descubrir que alguien esta adulterando tu identidad ademas le ponen valor a la firma porque esto se cobro. Alguien utilizo de mala manera la firma para hacer entrega de un vehículo que no correspondía".

Ademas la titular del Tribunal de Faltas informo que la semana pasada el Tribunal de Faltas firmo un convenio con Movilidad Ciudadana "se va a requerir un libre deuda a los conductores al momento de tramitar la licencia. Se busca la toma de conciencia en la ciudadanía de cuales son las deudas de las faltas que cometieron y tratar de repararlas", expreso.